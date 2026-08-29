Artiesten vochten tegen de tranen bij opnames Beste Zangers

Desray heeft af en toe een traantje gelaten bij de opnames van het nieuwste seizoen van Beste Zangers. En de voormalig 2 Brothers on the 4th Floor-frontvrouw is niet de enige die het nauwelijks droog hield tijdens het AVROTROS-programma. "Ik wilde me sterk houden op tv en dat is niet gelukt", vertelt jazzzangeres Fay Claassen aan het ANP.

"Bij sommige nummers ga je zo in het verhaal en dan komt het gewoon los. Vooral toen de rest voor mij zong, heb ik wel tegen mijn tranen gevochten. Ik wilde niet de hele tijd huilend op de bank zitten", geeft Desray toe. Het was voor de zangeres "een grote droom" om voor het programma gevraagd te worden. In het NPO 1-programma geven deelnemende artiesten een eigen draai aan elkaars nummers.

Na het afscheid van eurodancegroep 2 Brothers on the 4th Floor eerder in 2026 wilde Desray een andere kant in haar carrière op. "Brothers hielden we vol, omdat we zoveel van elkaar houden. Alleen op een gegeven moment wil je ook je creativiteit kwijt kunnen." De zangeres heeft de laatste jaren al een theatershow gemaakt, een album uitgebracht en een boek geschreven, maar ook borstkanker gehad. "Nu krijgt dan ook de muziek de aandacht die het verdient", concludeert ze.

'Ik kan niet huilen'

Yves Berendse schoot tijdens de opnames één keer vol, door een nummer van Desray. "Ik ben geen jankert en ik had me voorgenomen om niet te huilen. Maar op een gegeven moment kwam er een liedje en dan schiet je gewoon vol." Volgens de Terug In De Tijd-zanger komt dat ook door het concept van het programma. "Als je de background en de lading hoort, dan krijgt zo'n liedje zoveel meer kracht."

Voor Zoë Livay was het soms lastig om de tranen toe te laten. "Ik huil eigenlijk om alles, maar als ik heel erg overweldigd word, kan ik niet huilen", lacht de zangeres. De 26-jarige Livay is de jongste artiest die dit jaar meedoet. "Daar maakte ik me in het begin een beetje druk over, maar iedereen was heel lief en warm." Ook door vedette Desray werd het talent van de jonge zangeres opgemerkt: "De intensiteit waarmee Zoë zingt is gewoon zo bijzonder. Het komt echt diep van binnen."

Genieten

Fay Claassen is "sowieso heel emotioneel", geeft ze toe. "Het is ook echt heel erg overweldigend wat je meemaakt." Hoewel ze het zelf niet droog wist te houden tijdens de opnames, verklapt ze dat een paar zangers zich wel "stijf hebben gehouden". "En dat is ook goed, want als iedereen de hele tijd in tranen is, denk je: dat kan niet kloppen", aldus Claassen.

Een van die zangers die het wel droog wist te houden, was Jeangu Macrooy. "Ik dacht van tevoren: oh mijn god, ik ga echt huilen. Want ik huil vrij makkelijk eigenlijk. Maar het gebeurde niet. Ik was vooral heel erg aan het genieten van de ervaring. Het voelde niet zwaar." Andere deelnemers aan het programma, dat vanaf zaterdag te zien is, zijn Bizzy en Clouseau.