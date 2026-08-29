Van hypnose tot journalistiek: expertise centraal in NPO's Wolven

Het deelnemersveld van het nieuwe zaterdagavondprogramma Wolven van BNNVARA is geselecteerd op expertises en beroepen. Onder de bekende en minder bekende Nederlanders bevinden zich onder meer een hypnotiseur, journalist, een comedian en ook iemand die hoogbegaafd is.

Iris Rulkens, bekend van onder meer haar imitaties op Instagram, zocht haar rol in relativering, vertelt ze. "Ik dacht: misschien kan ik een beetje de vrolijke noot zijn ofzo? Zo'n spel kan natuurlijk op een gegeven moment heel intens worden en dan kan ik wat luchtigheid brengen. Of dat gelukt is? Ik denk het wel", zegt ze.

"Ik vond het vooraf heel dubbel om te bedenken hoe ik mijn expertise in zou zetten", zegt misdaadjournalist Menen-Claire Seijkens. "Ik dacht: als wolf zou ik het heel leuk vinden om een keer in de huid te kruipen van een soort van boef of crimineel. Maar als niet-wolf zou ik het juist heel erg leuk vinden om op onderzoek uit te gaan."

Weerwolven

Wolven is een tv-variant van het bekende bordspel Weerwolven. Dertien deelnemers komen samen in een decor dat eruitziet als een klein dorpje, waarna iedereen een rol toebedeeld krijgt. Drie zijn wolf en de rest zijn burgers. Iedere nacht wordt er een burger door de wolven 'verslonden', waarna het aan de burgers is om uit te zoeken wie de wolven zijn.

Als hypnotiseur is het voor Jos Claus dagelijkse kost om via non-verbale communicatie contact te hebben met mensen. Iemand 'gewoon' hypnotiseren en vragen of hij of zij een wolf is, is niet iets wat Claus zou doen, zegt hij. "Mijn uitgangspunt is dat ik nooit iemand hypnotiseer die dat niet wil. Ik vind dat ethisch niet verantwoord. Bovendien is het niet zo dat iemand onder hypnose niets meer weet. Het is vooral een veranderde staat van bewustzijn."

Hoogbegaafd

De hoogbegaafde Dolores Leeuwin is als enige niet om haar beroep gecast, maar om haar intelligentie. "Dus ik dacht: wat ga ik dan doen?", zegt ze. "Maar ik observeer graag, zie veel dingen en kan snel schakelen. Als je mij iets vraagt, heb ik ongeveer 25 invalshoeken waaruit ik die vraag kan beantwoorden. En dat is in zo'n spel wel handig." Toch kende ook deze tactiek uitdagingen, zegt ze. "Want niemand wil gepakt worden en niemand wil eruit."

Het programma is de eerste samenwerking tussen de NPO en de internationale streamingdienst Disney+. De afleveringen zijn elke zaterdag te zien op NPO en direct daarna te streamen bij zowel NPO Start als Disney+.