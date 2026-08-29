Nederlands speurhondenteam gaat in Suriname op zoek naar Leysner

Een Nederlands speurhondenteam gaat komende week in Suriname zoeken naar de vermiste filmproducent, dj en ondernemer Rodney Leysner (52). Dat meldt nieuwswebsite Waterkant. De komst van acht speurhonden, begeleiders en specialisten wordt bekostigd door Rudisa International NV, het bedrijf waar de vermiste Nederlander voor werkte.

Leysner wordt sinds zaterdagavond 15 augustus vermist. De politie heeft drie verdachten aangehouden. Ook de ex-man van de directeur van Rudisa is in de zaak als verdachte aangemerkt. De 42-jarige R.T. was eerder al gehoord en is voortvluchtig.

De auto van Leysner is op 21 augustus gevonden in een drassig gebied in het district Saramacca, ten oosten van de hoofdstad Paramaribo. De witte Kia Sorento was in brand gestoken, in elkaar geperst en begraven. Het chassisnummer was nog leesbaar.

De advocaat van Rudisa bevestigt tegenover de nieuwssite dat het bedrijf de inzet van het team bekostigt.