Noorse premier hoopt dat koningin Sonja snel de oude is

De Noorse premier Jonas Gahr Støre heeft de in het ziekenhuis opgenomen koningin Sonja beterschap gewenst. "Ik ben blij dat ze goede zorg krijgt in het ziekenhuis en hoop dat ze snel weer de oude is", zegt hij tegen Noorse media.

De 88-jarige Sonja werd eerder woensdag opgenomen met hartklachten. Ze moet in ieder geval een aantal dagen blijven, meldde het Noorse hof.

Voor de Noorse koninklijke familie is Sonja's ziekenhuisopname de zoveelste medische tegenslag in korte tijd. In februari belandde koning Harald, die al vele jaren met zijn gezondheid kwakkelt, in het ziekenhuis op Tenerife. Ook zijn zus prinses Astrid werd deze maand wegens hartfalen opgenomen in het ziekenhuis.

Daarnaast gaat het met kroonprinses Mette-Marit al langere tijd niet goed. Ze kampt met een chronische longaandoening en moet op termijn een longtransplantatie ondergaan. Haar man, kroonprins Haakon, liet dinsdag nog weten dat hij zich zorgen maakt over haar gezondheid.