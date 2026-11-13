Avril Lavigne voor het eerst moeder geworden

Avril Lavigne is voor het eerst moeder geworden. Dat heeft de Canadese zangeres vrijdag bekendgemaakt op sociale media. Ze is bevallen van een dochtertje.

"Onze kleine verdomde prinses is gearriveerd", schrijft de 42-jarige Lavigne bij een aantal foto's van haar dochter. Bij haar bericht op Instagram deelt de zangeres een reeks foto's waarop Lavigne, haar partner en hun pasgeboren dochter te zien zijn.

Lavigne, bekend van nummers als Complicated en Sk8er Boi, had haar zwangerschap niet van tevoren aangekondigd. Ook de identiteit van haar partner houdt ze buiten de publiciteit.