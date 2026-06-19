Iran dient klacht in bij FIFA om reisbeperkingen tijdens WK

TIJUANA (ANP/AFP) - De voetbalploeg van Iran dient een officiële klacht in bij wereldvoetbalbond FIFA vanwege de beperkte vrijheid qua reisbewegingen. Het team kreeg geen toestemming om al twee dagen voor de WK-wedstrijd van zondag tegen België vanuit het Mexicaanse basiskamp naar Los Angeles te reizen. Van de Verenigde Staten mag dat pas één dag van tevoren.

"Ondanks het feit dat we ons schema goed op tijd hadden ingediend, stuiten we nu weer op beperkingen vanuit de organisatoren. Dat beïnvloedt de plannen van de technische staf. Desondanks is het verzoek opnieuw afgewezen", liet een woordvoerder van de bond weten.

Eerder deze week had de Iraanse bondscoach Amir Ghalenoei na het 2-2-gelijkspel tegen Nieuw-Zeeland in Los Angeles al geklaagd dat zijn ploeg "het meest onderdrukte team van het WK" is. Hij hekelde toen onder meer dat zijn ploeg meteen na de wedstrijd het Amerikaanse grondgebied weer moest verlaten.