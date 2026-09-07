De leden van de Bankzitters merken dat hun groeiende bekendheid hun dagelijks leven steeds meer beïnvloedt. Zo kunnen de vijf niet meer zomaar naar een pretpark of museum, vertelt Koen van Heest aan het ANP.

Milo ter Reegen merkte dat zondag nog toen hij een show van hun vriend Russo in Groningen bezocht. Hij had graag tussen het publiek gestaan, maar dat was volgens hem niet meer mogelijk. "Dan staan we een beetje aan de zijkant, achter." Ook door een drukke winkelstraat lopen is lastig, omdat er zoveel mensen op hen afkomen. Ter Reegen vindt het vooral jammer dat hij fans dan niet de aandacht kan geven die hij zou willen geven.

In het buitenland genieten de Bankzitters daarom extra van hun anonimiteit. "Voor ons is het heel fijn dat je een vliegtuig of trein kan nemen en dat je dan ook echt even weg bent", zegt Van Heest. Raoul de Graaf zegt dat hun succes voor henzelf geleidelijk is gegaan. "Soms als je uitzoomt denk je: wow. Maar voor ons is het heel geleidelijk gegaan, dus elke keer kan je eraan wennen."