Harry en Meghan keren niet terug als werkende royals

Prins Harry en zijn vrouw Meghan, de hertog en hertogin van Sussex, krijgen na hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk geen rol als werkende leden van het Britse koningshuis. Dat verduidelijkt koning Charles in een brief die namens hem is verstuurd, melden Britse media waaronder de BBC.

Harry en Meghan verhuisden eind vorige maand met hun kinderen Archie en Lilibet van Californië naar Engeland. Volgens de brief worden ze beschouwd als "particulieren met commerciële en liefdadigheidsbelangen". De activiteiten die ze uitvoeren in het Verenigd Koninkrijk doen ze privé en niet namens de koninklijke familie.

De brief is namens Charles verstuurd door Lord Chamberlain, een hoge functionaris van het Britse hof. Volgens de BBC is de brief onder meer gestuurd naar het team van Harry, de Britse regering, het leger en vertegenwoordigers van de koning in het land.

Harry en Meghan woonden sinds 2020 in de Verenigde Staten, nadat zij hun taken als werkende leden van het Britse koningshuis hadden neergelegd. Ze vestigden zich in Montecito in Californië. Naar verluidt zijn ze verhuisd naar een privéwoning nabij de Engelse streek Cotswolds.