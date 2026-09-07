De Franse president Emmanuel Macron is woensdag niet aanwezig bij de uitvaart van koning Harald van Noorwegen. De Franse premier Sébastien Lecornu gaat wel naar de staatsbegrafenis in Oslo, meldt onder meer het Noorse persbureau NTB.

De uitvaart vindt plaats in aanwezigheid van een groot aantal regeringsleiders en staatshoofden. Ook veel Europese koningshuizen zijn vertegenwoordigd. Namens Nederland reizen koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Amalia en prinses Beatrix af naar Noorwegen.

Harald overleed op 28 augustus op 89-jarige leeftijd. De uitvaart vindt plaats in de Domkerk in Oslo.