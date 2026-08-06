MONTEVIDEO (ANP/BELGA) - Diego Forlán (47) is de nieuwe bondscoach van Uruguay. Dat heeft de voetbalbond van het Zuid-Amerikaanse land donderdag bekendgemaakt. De oud-international werd vorige maand al aangesteld als tijdelijke opvolger van Marcelo Bielsa, die na een teleurstellend verlopen WK voetbal was vertrokken.

De oud-aanvaller van onder meer Manchester United, Atlético Madrid en Internazionale heeft als trainer nog weinig ervaring. In eigen land had de Uruguayaan in 2020 elf wedstrijden de leiding bij topclub Peñarol, waarna hij een jaar later twaalf duels werkzaam was bij CA Atenas, op het tweede niveau.

Uruguay werd afgelopen WK al in de groepsfase uitgeschakeld. De ploeg haalde slechts 2 punten na gelijke spelen tegen Kaapverdië (1-1) en Saudi-Arabië (2-2), en een 1-0-nederlaag tegen de uiteindelijke wereldkampioen Spanje.