De gezondheistoestand van de Noorse kroonprinses Mette-Marit is het afgelopen jaar flink achteruitgegaan. Er is veel meer littekenweefsel in de longen gekomen en bij longfunctieonderzoeken is te zien dat ze in de afgelopen drie maanden flink is teruggevallen. Tijdens een persconferentie, die te volgen is via de Noorse zender NRK, noemde hoofdarts en longspecialist Are Holm van het Rikshospitalet de situatie "gevaarlijk".

Bij Mette-Marit is in 2018 longfibrose vastgesteld, een ziekte waardoor de longen door littekenweefsel steeds minder zuurstof op kunnen nemen. Vrijdag werd bekend dat Mette-Marit op de wachtlijst is geplaatst voor een longtransplantatie. Dat is de enige manier waarop longfibrose te genezen is.

"De vuistregel voor wie op de wachtlijst voor longtransplantatie moet komen, is dat de patiënt zo ziek moet zijn dat we reden hebben om aan te nemen dat de patiënt nog maar één jaar te leven heeft. Tegelijkertijd moet de patiënt gezond genoeg zijn om de ingreep te kunnen doorstaan en goede vooruitzichten hebben voor daarna", zei de specialist.

'Geen voorrang'

Voor de transplantaties worden organen gebruikt die afkomstig zijn uit andere Noordse en Europese landen, legde Holm uit. Als er een orgaan beschikbaar is, wordt als eerste gekeken of het geschikt is. "Het moet de juiste bloedgroep zijn. En we moeten ervoor zorgen dat de ontvanger geen antistoffen heeft tegen het weefseltype van de donor."

Hij maakte tegelijkertijd duidelijk dat de kroonprinses vanwege haar functie geen voorrang zal krijgen boven anderen op de lijst. Als meerdere mensen in aanmerking komen voor de beschikbare long, dan gaat hij maar degene met de grootste behoefte om als eerste nieuwe longen te krijgen.

De laatste tijd is Mette-Marit meerdere keren in het openbaar verschenen met ademhalingsondersteuning. Kroonprins Haakon kortte onlangs zijn bezoek aan Japan in, terwijl prinses Ingrid Alexandra vanuit haar studie in Australië naar huis reisde om bij haar moeder te zijn.