Doe Maar en S10 in klassiek jasje met Van Duin als verteller

In de Oude Kerk in Delft zijn binnenkort bekende Nederlandse liedjes te horen in een klassiek jasje. Bij Dutch Classics worden nummers van onder meer Doe Maar, Boudewijn de Groot, S10 en Goldband opgevoerd door een pianokwartet, maakt de producent woensdag bekend. André van Duin is de verteller van de voorstelling.

De stem van Van Duin vormt de rode draad door de avond. "Ik hou zelf erg van Nederlandse liedjes, maar ook van klassiek", licht Van Duin toe. "En als je die twee dan samenbrengt in een prachtige kerk, dan krijg je iets heel bijzonders. Ik vind het ontzettend leuk dat ik daar met mijn stem een bijdrage aan mag leveren. Ik ben zelf ook reuze benieuwd hoe het straks allemaal bij elkaar komt, volgens mij wordt het prachtig." De nummers worden ondersteund door beelden op een groot scherm achter de musici.

Het kwartet, bestaande uit piano, viool, altviool en cello, heeft de eerste opvoering op 6 november. Daarna zijn de musici nog twee maanden lang te zien, van woensdag tot en met zaterdag. "Iedereen kent deze liedjes, zoals Sammie, Oceaan of Opzij, Opzij. Maar als vier klassieke musici ze spelen, zonder tekst, zonder poespas, blijft alleen de kern over. En die kern raakt een andere snaar", benadrukt Dutch Classics-directeur Paul van der Maessen.