Gravin Eloise viert maandag haar 24e verjaardag. "Blijkbaar ben ik nu 24", schrijft de dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien onder een foto van zichzelf op Instagram.

Eloise werd geboren op 8 juni 2002 en was het eerste kleinkind van toenmalig koningin Beatrix en prins Claus. In hetzelfde jaar werd ze gedoopt in de kapel van Paleis Het Loo. Haar peetouders zijn onder anderen de in 2013 overleden prins Friso en de Noorse kroonprins Haakon.

De gravin heeft een jongere broer en zus, graaf Claus-Casimir en gravin Leonore. Ze woont in Amsterdam en studeerde vorig jaar af aan de hotelschool in Den Haag.

Eloise is lid van de koninklijke familie, maar vooral bekend als influencer. Ook heeft ze een kledingwinkel in Den Haag, waar tweedehands kleding wordt verkocht.