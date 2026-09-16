Bassie & Adriaan-website loopt vast door voorverkoop concert

De website waarop fans kaarten kunnen kopen voor het Bassie & Adriaan-concert dat op 23 april in Ahoy plaatsvindt, is woensdagochtend vastgelopen. Meer dan 10.000 fans hadden zich ingeschreven voor de zogenoemde 'presale' van het eenmalige concert.

Volgens een woordvoerder van de productie hebben uiteindelijk bijna alle wachtenden toch kaarten kunnen bemachtigen. Er zijn nog een paar duizend kaarten over voor de reguliere voorverkoop, die donderdag van start gaat. De zegsman beklemtoont dat de server een upgrade heeft gekregen, om te voorkomen dat de website donderdag weer crasht.

Tijdens het concert staat de muziek uit de televisieserie Bassie & Adriaan centraal. Diverse artiesten vertolken die avond nummers die te horen waren in de jeugdserie die de TROS in de jaren 70, 80 en 90 uitzond. De liedjes worden niet uitgevoerd door Bas en Aad van Toor zelf, maar door andere artiesten.

Wie dit zijn, wordt op een later moment bekendgemaakt. De producent meldt wel dat Robin de Robot, een vast personage in de series, zijn opwachting zal maken in Ahoy. Tijdens het concert komen nummers voorbij als Geheime Agenten, Spoken bestaan niet en De Spaanse Zon.