Verenigde Staten naar knock-outfase WK na zege op Australië

SEATTLE (ANP) - De voetballers van de Verenigde Staten hebben de tweede ronde bereikt van het WK voetbal in eigen land, Canada en Mexico. De ploeg van bondscoach Mauricio Pochettino versloeg in Seattle Australië met 2-0.

Met de tweede zege zijn de Amerikanen zeker van de knock-outfase. Ze wonnen eerder met 4-1 van Paraguay. Australië, dat de eerste groepswedstrijd met 2-0 had gewonnen van Turkije, maakt ook nog kans op verdere deelname na de groepsfase.

Pochettino begon de wedstrijd in Seattle met PSV'ers Ricardo Pepi en Sergiño Dest in de basis. Vedette Christian Pulisic ontbrak bij de Amerikanen door een kuitblessure. Bij de Australiërs had Jordan Bos van Feyenoord een basisplaats.

Het gastland nam het initiatief en dat leverde al snel een schot op van Dest. In de 11e minuut viel het doelpunt. De Australische verdediger Cameron Burgess werkte de bal uit een voorzet van Folarin Balogun hoog in het eigen doel. Ook in het vervolg van de eerste helft creëerden de Amerikanen het meeste en had Australië overtredingen nodig om ze te stoppen. Zo kreeg Bos al snel geel.

Buitenspel

Vlak voor de rust viel de tweede treffer. Een schot van Dest werd gekeerd en ging hoog de lucht in. Alex Freeman kopte vervolgens binnen. Door buitenspel van Balogun werd de treffer aanvankelijk afgekeurd, maar na ingrijpen van de VAR telde die toch, omdat Freeman zelf niet buitenspel stond.

Balogun verzuimde er aan het begin van de tweede helft 3-0 van te maken. Australië had enkele schoten op doel, van invallers Cristian Volpato en Connor Metcalfe. De scherpte ontbrak echter, ook bij momenten in de slotfase. Pepi en Dest werden bij de Amerikanen nog gewisseld. De Australiërs krijgen tegen Paraguay de kans om alsnog de volgende ronde af te dwingen.