BBC schrapt 550 banen in eerste bezuinigingsronde

De Britse BBC schrapt 550 banen als onderdeel van een eerste bezuinigingsronde, meldt de omroep op basis van directeur-generaal Matt Brittin. Die wil de komende jaren 500 miljoen pond besparen. Het is de grootste bezuinigingsronde in een decennium, meldt de omroep.

In totaal moeten de komende jaren zo'n 2000 banen verdwijnen. Het aantal leidinggevenden moet met 10 procent worden verminderd. Daarnaast zullen ook programma's verdwijnen, meldt de omroep. Het is nog niet duidelijk om welke programma's het gaat.

Door de bezuinigingen moet de BBC "simpeler en sneller" worden. Brittin zegt het publiek te willen bereiken "waar het is". Het artikel van de BBC suggereert dat hij daarmee het delen van content via platforms als YouTube bedoelt.

Bij de BBC werken naar schatting meer dan 21.000 mensen.