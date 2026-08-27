Politici breken reis af om gezondheid Harald

Diverse politici in Noorwegen hebben een buitenlandse reis afgezegd of keren zo snel mogelijk terug nu de gezondheid van koning Harald hard achteruitgaat. Zo heeft premier Jonas Gahr Støre een bezoek aan Duitsland afgezegd, melden Noorse media.

Parlementsvoorzitter Masud Gharahkhani zit in IJsland en keert huiswaarts. Ook breken diverse leden van commissies van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie een bezoek aan Zuid-Korea af.

Een groep Noorse bisschoppen, die op reis was in Rome, keert eveneens terug naar huis vanwege de gezondheid van Harald. Zij hadden woensdag nog een ontmoeting met paus Leo.