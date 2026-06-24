Daryl Hall heeft niertransplantatie ondergaan

Daryl Hall heeft onlangs een niertransplantatie ondergaan. Dat meldde de zanger, bekend als oprichter van het duo Hall & Oates, op Instagram.

De 79-jarige artiest schrijft dat de ingreep al een "paar weken geleden" was en hij zich inmiddels weer beter begint te voelen. "Het was volgens mijn dokters een succes!" Hall denkt dat hij over een paar maanden weer de oude is. "Dus maak je klaar voor meer muziek."

De zanger was samen met John Oates een succesvol duo, met bekende nummers als Maneater en Rich Girl. Ook als soloartiest bracht Hall een aantal albums uit. Zijn laatste dateert uit 2024. De afgelopen jaren haalden Hall en Oates vooral het nieuws door hun ruzies. Zo sleepte Hall zijn voormalige muzikale wederhelft in 2023 voor de rechter.