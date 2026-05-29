Beau van Erven Dorens voelt 'bevrijding' voor laatste RTL Tonight

Beau van Erven Dorens voelt voorafgaand aan zijn laatste uitzending van RTL Tonight "wel een beetje bevrijding". Dat zei de presentator vrijdagavond in de uitzending van RTL Boulevard. "Ik denk oké, let's get it over with", zei Van Erven Dorens.

Eind maart werd bekend dat de RTL-talkshow op 12 juni voor het laatst wordt uitgezonden. Er was al langer gesproken over onder meer tegenvallende kijkcijfers. "Er is zoveel gedoe om geweest. Daar ben ik zelf natuurlijk ook verantwoordelijk voor geweest", vervolgde de presentator. "Ik ben ook gewoon een mens. Toen de kogel door de kerk was en het ging stoppen, en Leonie, Humberto en ik het veld moesten ruimen, ben je daar in eerste instantie emotioneel over."

De 55-jarige presentator, die jarenlang een talkshow op de late avond verzorgde, sluit verder niet uit ooit weer een talkshow te presenteren. "Ik zeg nooit nooit."

Naast Van Erven Dorens presenteerden Leonie ter Braak en Humberto Tan het programma. Gelijktijdig met de aankondiging dat RTL Tonight stopt, werd bekend dat er in het najaar een nieuwe talkshow zou komen met Renze Klamer. Hij was bij het begin van RTL Tonight een van de presentatoren, maar stopte eerder.

Van Erven Dorens zei desgevraagd wel naar de talkshow van Klamer te gaan kijken, maar dat hij geen contact met de presentator heeft gehad.