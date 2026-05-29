Leontine Ruiters met gekneusde ribben weer aan het werk

Leontine Ruiters is een week na haar zware auto-ongeluk weer aan het werk. "Life goes on", deelt stylist Leco van Zadelhoff vrijdag op Instagram bij beelden waarin te zien is dat hij haar opmaakt.

"Glamming de enige echte .. en mijn vriendin Leontine .. met gekneusde ribben en blauwe plekken maar de show must (maar ook mag) go on!", schrijft Van Zadelhoff erbij. "Dankbaar en opgelucht na de afgelopen week dat ik haar in mijn handen mag hebben!"

Ruiters en haar dochter Jada Borsato raakten zondag betrokken bij een verkeersongeluk op Ibiza. Ze zaten in een taxi die frontaal botste op een automobilist die op de verkeerde weghelft was beland. De twee moesten na het ongeluk naar een ziekenhuis.

Het management van Ruiters en Borsato wil desgevraagd niet zeggen hoe het nu gaat met de twee.