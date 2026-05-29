Patrick Bruel annuleert festivalconcerten deze zomer

De Franse zanger Patrick Bruel heeft een reeks concerten op festivals komende zomer afgezegd. Dat melden verschillende Franse media. Volgens BFMTV gaat het om zo'n vijftien concerten tussen juni en september.

De 67-jarige zanger is door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Zijn productiebedrijf heeft in een verklaring laten weten dat de zanger zich terugtrekt van de festivals "omdat hij de evenementen niet wil verstoren". "We nemen dit besluit voor de festivals en het publiek."

Naar aanleiding van de beschuldigingen tegen Bruel waren al eerder concerten afgelast, waaronder drie optredens in Quebec in december. Ook besloot de stad Luik het ereburgerschap van de artiest op te schorten.

Bruel, al tientallen jaren een bekende naam in Frankrijk, heeft de aantijgingen tegen hem ontkend.