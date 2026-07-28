Omroep ZWART brengt serie uit over machtspositie witte man

Bij Omroep ZWART is vanaf eind augustus de documentaireserie De Witte Man te zien. In de driedelige serie onderzoekt documentairemaker Qian van Binsbergen "de verschuivende machtspositie van de witte man", maakte de omroep dinsdag bekend.

Volgens Omroep ZWART gaat de serie onder meer over de man als norm, witheid als machtspositie en de gevolgen daarvan voor de samenleving. "Het gaat niet om de witte man als persoon, maar om zijn machtspositie", laat Van Binsbergen weten in een verklaring. "Vanuit die machtspositie heeft hij altijd bepaald wat de norm is, maar nu bepalen andere mensen mee. Daar wilden we met nieuwsgierigheid, humor en ernst naar kijken."

Voor de serie sprak Van Binsbergen onder anderen met een groep mannen die allemaal Jan heten over macht, mannelijkheid en witheid. Ook komen thema's aan bod als vrouwenveiligheid, femicide, de zogenoemde manosphere en extreemrechts, aldus de makers.

Serieuze onderlaag

De serie wordt door Omroep ZWART omschreven als onderzoekend en soms grappig, met een serieuze onderlaag. Naast wetenschappers komen ook programmamaker Tim Hofman en acteur Michiel Romeyn aan het woord. De Witte Man is vanaf 28 augustus te zien op NPO 3 en NPO Start.

Van Binsbergen werkte eerder aan de populaire documentaireseries De Afhaalchinees (2023) en het vervolg De Afhaalchinees: Thuisbezorgd (2025). Eerder dit jaar won ze de Zilveren Nipkowschijf en De Tegel in de categorie Achtergrond.