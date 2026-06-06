Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is aan het bekijken of en op welke manier in sommige gevallen meer context geboden kan worden bij het audiovisuele archief De Schatkamer van Beeld en Geluid. Dat heeft een woordvoerder gezegd naar aanleiding van uitspraken van Paul de Leeuw in De Telegraaf.

De Leeuw zei zaterdag in een interview met de krant dat zijn oeuvre nog niet in de Schatkamer zit, omdat hij wil dat bij bepaalde fragmenten een toelichting komt. "Ik heb geen zin om mij doorlopend te moeten blijven verantwoorden voor sketches van 30, 35 jaar geleden. Daarom moet bij dat materiaal de context van die tijd worden gegeven", zei de presentator en komiek.

"We zijn aan het bekijken of en op welke manier we in sommige gevallen (zoals bij Paul) meer context kunnen bieden", reageerde een woordvoerder desgevraagd.