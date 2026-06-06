MONACO (ANP) - Max Verstappen heeft bij de derde vrije training van de Grote Prijs van Monaco de vijfde tijd neergezet. Op het stratencircuit aan de Middellandse Zee was hij in zijn Red Bull 0,942 seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die de snelste tijd noteerde. De Italiaanse leider in de WK-stand klokte met zijn Mercedes 1.12,720. De tweede en derde tijd waren voor de Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton.

Een kwartier voor het einde van de trainingssessie was Verstappen bezig aan een snelle ronde toen de Brit Oliver Bearman crashte. Er volgde een rode vlag en een oponthoud van ruim tien minuten. De coureurs kregen nog één kans om hun tijd te verbeteren. Maar het lukte de Nederlander niet meer om sneller te rijden dan zijn eerder neergezette tijd.

In de eerste twee vrije trainingen in Monaco noteerde Verstappen de derde tijd. Later op zaterdag volgt de kwalificatie voor de race van zondag.