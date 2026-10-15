SHANGHAI (ANP) - Baanwielrenster Hetty van de Wouw is haar wereldtitel sprint kwijt. De 28-jarige Brabantse verloor in de kwartfinales in Shanghai beide heats van de Britse tweevoudig wereldkampioene Emma Finucane. In de eerste heat werd de titelverdedigster vlak voor de finish gepasseerd door Finucane. In de tweede heat slaagde Van de Wouw er niet in de leidende Finucane in te halen.

Van de Wouw raakte woensdag op de openingsdag met Steffie van der Peet en Kim Kalee ook al haar wereldtitel op de teamsprint kwijt. Vorig jaar in Chili werd Van de Wouw ook wereldkampioene op de kilometertijdrit. Die titel verdedigt ze later nog. Ook komt ze nog in actie op de keirin, het onderdeel waarop ze twee jaar geleden olympisch zilver veroverde.