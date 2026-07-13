Het Noorse nationale voetbalelftal is terug in Noorwegen. Het Noorse persbureau NTB meldt dat aanvoerder Erling Haaland en zijn teamgenoten maandagavond met een privévliegtuig landden op luchthaven Gardermoen in Oslo. De voetballers gaan direct door naar het centrum van de stad, waar ze vanwege hun prestaties op het WK voetbal in de VS op audiëntie gaan bij koning Harald.

Oorspronkelijk zouden de voetballers om 19.00 uur al bij de koning langsgaan, maar de vlucht vanuit Fort Lauderdale, Florida, liep vertraging op. In Oslo staat het Noorse team maandagavond een groot volksfeest te wachten. Na de audiëntie bij de koning is het de bedoeling dat de voetballers samen met kroonprins Haakon op het paleisplein de beroemde Viking Row gaan uitvoeren. Ook Haakons kinderen, prinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus, zullen daarbij aanwezig zijn.

NTB meldt dat zich rond half 8 al zo'n 12.000 mensen hadden verzameld op paleisplein Slottsplassen in Oslo.