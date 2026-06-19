AZ neemt doelman De Busser over van Go Ahead Eagles

ALKMAAR (ANP) - AZ heeft Go Ahead Eagles-doelman Jari de Busser vastgelegd. De 26-jarige Belg tekende voor vijf seizoenen bij de bekerwinnaar uit Alkmaar. De Busser kwam sinds 2024 uit voor eredivisionist Go Ahead.

AZ heeft ook keepers Rome-Jayden Owusu-Oduro, Jeroen Zoet en Hobie Verhulst onder contract staan. "Wij hadden al vroeg bepaald dat we deze zomer extra concurrentie wilden toevoegen op de keeperspositie. Jari was daarin onze topkandidaat. Hij heeft de afgelopen twee jaar een sterke ontwikkeling doorgemaakt en bovendien Europese ervaring opgedaan met Go Ahead Eagles", zegt de nieuwe technisch directeur Niels van Duinen op de website van AZ.

De Busser hoopt prijzen te winnen met de Alkmaarders, die zich met de bekerwinst plaatsten voor de Europa League van komend seizoen. "Dat was ook een belangrijk onderwerp in de gesprekken die ik met de club heb gevoerd. AZ heeft de ambitie om verder te groeien en ik wil daar graag onderdeel van zijn."