Noors hof opent condoleanceregister voor prinses Astrid

Het Noorse hof heeft vrijdagmiddag een onlinecondoleanceregister voor de overleden prinses Astrid geopend. Op de website van het koninklijk huis is te lezen dat mensen tot na de uitvaart een bericht kunnen achterlaten voor de prinses, die vrijdag op 94-jarige leeftijd overleed.

In het register zijn al talloze berichten binnengekomen. "Dank u voor uw lange en trouwe dienst aan Noorwegen", luidt een van de teksten.

Volgens het hof zijn de berichten die mensen achterlaten een maand publiekelijk te zien op de website. Daarna worden de steun- en dankbetuigingen opgeslagen in het archief van het hof.

Astrid overleed kort na haar jongere broer, koning Harald. Woensdag was ze nog aanwezig bij zijn uitvaart. Het is nog niet bekend wanneer de uitvaart van de prinses plaatsvindt.