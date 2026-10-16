Diddy overgeplaatst naar andere gevangenis

De Amerikaanse rapper Sean Combs, beter bekend als Diddy, is overgeplaatst naar een andere gevangenis. Dat melden verschillende media, waaronder NBC News, op basis van een woordvoerder van het Bureau of Prisons (BoP).

Diddy zat opgesloten in de Fort Dix-gevangenis in New Jersey, maar wordt inmiddels vastgehouden in een gevangenis in Allenwood in de staat Pennsylvania. De 56-jarige artiest zit momenteel een gevangenisstraf uit voor het aanzetten tot prostitutie.

De afgelopen dagen haalde de gevallen hiphopmagnaat ook het nieuws, omdat hij in de gevangenis een hoofdwond had opgelopen. De Amerikaanse gevangenisdienst ontkende later dat hij betrokken zou zijn geweest bij een vechtpartij. Media schreven eerder ook over overtredingen van de artiest in de gevangenis. Zo zou hij meermaals zijn gerapporteerd voor vechtpartijen en overtredingen over mobiele telefoons.