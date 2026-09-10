Snoop Dogg presenteert dit jaar de uitreiking van de MTV Video Music Awards (VMA's). De zender kiest daarmee opnieuw voor een rapper als presentator van de ceremonie, nadat LL Cool J, Megan Thee Stallion en Nicki Minaj de taak in de afgelopen jaren op zich namen.

"MTV en de VMA's maken al sinds het begin deel uit van mijn verhaal. Enkele van de belangrijkste momenten uit mijn carrière vonden plaats op dat podium en bij MTV", zei Snoop Dogg in een verklaring. "Dat ik nu na al die jaren terugkeer om de VMA's te presenteren, voelt voor mij alsof de cirkel rond is."

De uitreiking van de VMA's is op 27 september in Los Angeles. Madonna is de grootste kanshebber met elf nominaties.