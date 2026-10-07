De naam Skydance Corporation is al toegevoegd aan de iconische watertoren op het studioterrein van Warner Bros. in Burbank. Dat gebeurde kort nadat Paramount Skydance de overname van Warner Bros. Discovery ter waarde van ongeveer 110 miljard dollar had afgerond, melden Amerikaanse media. Het mediabedrijf gaat verder onder de naam Skydance.

Door de fusie komen onder meer de filmstudio's Paramount en Warner Bros., tv-zenders CBS, CNN, Comedy Central, MTV en TNT en streamingdiensten Paramount+ en HBO Max onder één bedrijf te vallen.

David Ellison, voorzitter en topman van Skydance, zei eerder dat hij de naam Skydance heeft gekozen, omdat hij geen nieuwe naam wilde die de namen van beide studio's zou overschaduwen. Skydance wordt naast Ellison mede geleid door topman Ynon Kreiz, die tot voor kort de baas van speelgoedfabrikant Mattel was.