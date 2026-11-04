ALKMAAR (ANP) - AZ-trainer Leeroy Echteld heeft Kees Smit terug in de selectie voor de wedstrijd in de Europa League tegen Juventus. De 20-jarige middenvelder is hersteld van de blessure die hij ruim drie weken geleden bij Jong Oranje opliep, maar kan nog niet starten, zo zei de coach.

Smit miste de wedstrijden van AZ tegen Feyenoord, FC Twente en Ajax en de duels in de Europa League tegen Hapoel Beër Sjeva en FC Ararat-Armenia. Echteld zei dat hij blij was dat de middenvelder weer terug was.

De coach verwacht een pittige wedstrijd. "We zullen goed georganiseerd moeten spelen om het ze moeilijk te maken", zei Echteld. "Als we eruit kunnen komen, hebben we een kans."

Extra speciaal

Voor Peer Koopmeiners is de wedstrijd tegen de club uit Turijn extra speciaal, omdat daar zijn oudere broer Teun, eveneens oud-speler van AZ, speelt. "Dat is heel bijzonder en ik heb er zin in", keek de middenvelder vooruit op de website van de Alkmaarders. "Thuis hebben we het er wel over. Er komen genoeg vrienden en familie, zo'n 25 tot 30 mensen."

De twee broers kunnen op het middenveld tegenover elkaar komen te staan, maar Peer Koopmeiners denkt dat beide voetballers daar professioneel mee omgaan. "Je moet wel de knop omzetten en op jezelf focussen om een goed resultaat te halen", aldus de AZ-speler.

AZ - Juventus begint donderdag in Alkmaar om 21.00 uur.