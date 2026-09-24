Bert Kranenbarg wegbezuinigd op Radio 5 en vertrekt bij NPO

Radiomaker Bert Kranenbarg vertrekt na meer dan drie decennia bij de NPO. Zijn programma BertOp5 op NPO Radio 5 wordt wegbezuinigd. De laatste uitzending is op oudejaarsdag, maakte de 61-jarige dj donderdag bekend in zijn programma.

"Wat ik nu ga zeggen, dat vind ik best moeilijk", kondigde Kranenbarg aan. "Je luistert naar aflevering 2085 van BertOp5. De eerste aflevering hoorde je op maandag 2 januari 2017. De allerlaatste, na precies tien jaar, zal zijn op oudejaarsdag, 31 december 2026."

Kranenbarg vertelde vervolgens dat Radio 5 vanwege de bezuinigingen een andere indeling krijgt. "Daardoor is er geen plek meer voor BertOp5, wat ik echt heel erg jammer vind. Achter de schermen wist ik dat al een tijdje, maar ik vind dat nu het moment gekomen is om dat te delen."

'32 geweldige jaren'

Met het stoppen van zijn show stopt ook zijn werk in Hilversum, besluit Kranenbarg. "Het waren 32 geweldige jaren. Wat ik ga doen vanaf 1 januari, dat weet ik nog niet."

Kranenbarg was eerder lange tijd een van de vaste stemmen van NPO Radio 2. Daar presenteerde hij onder meer dertien jaar lang het middagprogramma Knooppunt Kranenbarg. Ook was hij de stem van verschillende televisieprogramma's.