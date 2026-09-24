Koning Felipe opent academisch jaar in Spanje

De Spaanse koning Felipe heeft donderdag het academisch jaar 2026/2027 officieel geopend. Felipe woonde daarvoor een ceremonie bij aan de Universidad Politécnica in Cartagena.

Felipe noemde de universiteit in zijn toespraak "een plek waar de grenzen van kennis worden verlegd en waar mensen leren omgaan met meningsverschillen en vrij en verantwoordelijk burgerschap uit te oefenen."

De koning verwees daarnaast naar zijn dochter prinses Leonor, die dit jaar zelf aan de Universidad Carlos III in Madrid is begonnen. Volgens de koning beleven hij en koningin Letizia dat "met een mengeling van enthousiasme, trots en onzekerheid die bij ieder belangrijk begin hoort".

Met de ceremonie is het academisch jaar officieel begonnen voor de bijna 2 miljoen studenten aan Spaanse universiteiten.