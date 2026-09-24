Letschert wil net als Kamer al iets doen aan ledeneis omroepen

Cultuurminister Rianne Letschert (D66) is het met de Kamer eens dat het onwenselijk is dat publieke omroepen in aanloop naar de hervorming van de NPO nog moeten voldoen aan een ledeneis. Daarmee reageert ze op een oproep van de VVD en PRO om de eis alvast los te laten, die zeker steun krijgt van D66, CDA en JA21.

In de huidige wet moeten omroepen een verplicht aantal leden hebben om in het bestel te blijven, maar na 2029 is dit niet meer het geval. De campagne om leden te werven kost veel geld en daarom willen de initiatiefnemers een oplossing voor de overbruggingsperiode naar het nieuwe stelsel. Vooral kleine omroepen kunnen nog de dupe worden van de huidige eis.

"Ik wil meedenken over hoe we ervoor kunnen zorgen dat kleine omroepen niet uit het bestel vallen als ze ledenaantallen niet halen", zei Letschert.

VVD en PRO opperden om dit eventueel via een spoedwet te doen, maar daar ziet de minister geen heil in. Wel wees ze op de optie van een amendement bij een andere wet. PRO laat weten daar al mee bezig te zijn.