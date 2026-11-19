Prins Harry heeft zijn zorgen geuit over de oorlogsdreiging vanuit Rusland. "Ik denk dat we ons allemaal zorgen zouden moeten maken", vertelt de zoon van koning Charles aan The Telegraph. "Het feit dat er geen drones, kogels en raketten op ons afkomen, betekent niet dat we niet in oorlog zijn." Hij stelt dat degenen die "in dienst zijn geweest, klaar moeten staan om opnieuw in dienst te treden."

De 42-jarige Harry voegt eraan toe dat hij zelf ook bereid is om opnieuw in militaire dienst te treden. "Mocht ik gevraagd worden om me opnieuw aan te melden, als de noodzaak zich voordoet, dan zal ik er voor de volle 100 procent zijn om mijn land te dienen, samen met mijn medeveteranen en militairen", vertelt de prins, die tien jaar in het Britse leger zat.

Verder spreekt Harry over de steun die Europese landen aan Oekraïne leveren. Hij noemt Europa "een eensgezind front", en zei het fantastisch te vinden als er ook meer steun vanuit de Verenigde Staten komt. "Ik denk dat er een grote kloof is ontstaan tussen de steun die de Amerikaanse samenleving aan Oekraïne betuigt, een steun die volgens mij enorm hoog is en altijd al hoog is geweest, en een bepaalde groep, of in dit geval een regering, die er wellicht anders over dacht", benadrukt hij.

De Britse prins bracht afgelopen weekend een onaangekondigd bezoek aan Oekraïne, waar hij met gewonden en militairen sprak. Het was Harry's vierde bezoek aan het land sinds de Russische invasie in 2022.