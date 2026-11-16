Beyoncé is met honderd nominaties de meest genomineerde artiest in de geschiedenis van de Grammy Awards. De Amerikaanse zangeres bereikte die mijlpaal maandag met een nominatie in de categorie beste R&B-solouitvoering. Dat meldt het vakblad Variety.
De 45-jarige artiest ontving de nominatie voor haar nummer Morning Dew (Donk). Deze bracht ze in juli uit voor de twintigste verjaardag van haar album B'Day. Andere kanshebbers in de categorie zijn Kehlani met Out the Window, Victoria Monét met Let Me, Jill Scott met Pressha en Tems met What You Need.
Beyoncé heeft inmiddels meerdere Grammy-records op haar naam staan. In 2024 werd ze met elf nominaties voor haar album Cowboy Carter de meest genomineerde artiest aller tijden. Een jaar later werd ze met 35 overwinningen de artiest met de meeste Grammy Awards in de geschiedenis.
De prestigieuze muziekprijzen worden uitgereikt op 7 februari. De 69e editie van de uitreiking vindt traditiegetrouw plaats in Los Angeles.