Niels van der Laan en Jeroen Woe zijn door de inzamelingsactie voor Oekraïense ambulances van hun satirische programma Even tot Hier zelf strijdbaarder geworden. Dat vertelden de cabaretiers donderdagavond op de rode loper van het Gouden Televizier-Ring Gala, waar hun programma is genomineerd voor de Televizier-Ring Impact.

De makers van Even tot Hier vroegen vorig jaar in hun programma aandacht voor de inzamelingsactie TATU (Transport Ambulances To Ukraine) van de Oekraïense accordeonist Oleg Lysenko. Kijkers doneerden ruim 3,18 miljoen euro voor ambulances en medische hulpgoederen voor Oekraïne. Volgens Lysenko zijn inmiddels meer dan 250 ambulances naar het land gestuurd.

"Dan zie je de beelden en krijg je de dankbetuigingen van die soldaten daar", vertelden ze. "Dus langzaam gedurende de actie werden wij ons ook bewuster van die oorlog. En ook word je ineens veel strijdbaarder." Volgens de makers maakte de actie de oorlog tastbaarder. "Een oorlog is ook zo'n bijna abstract begrip. Het is zo'n groot begrip. En als Oleg dan zegt: er zijn ambulances nodig, dan wordt het ineens concreter."

Lysenko, die ook bij het gala aanwezig is, vindt het bijzonder dat een satirisch programma zoveel heeft kunnen betekenen. Hij had vooraf hooguit 100.000 euro aan donaties verwacht. "Het is ongelooflijk eigenlijk", zei hij. De accordeonist hoopt dat de nominatie voor de Impact-prijs opnieuw aandacht oplevert voor de inzamelingsactie. "De oorlog is nog niet voorbij", benadrukte hij.