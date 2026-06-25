Bij Ons in Brabant besluit concert vooralsnog door te laten gaan

Het stadionconcert Bij Ons in Brabant in het Philips Stadion in Eindhoven van vrijdag gaat "vooralsnog" door zoals gepland. De organisatie laat in een verklaring weten de ontwikkelingen rondom de afgekondigde code rood nauwlettend te volgen en af te wachten wat het weeralarm concreet betekent voor het evenement. De waarschuwing geldt vrijdag in een groot deel van het land vanwege verwachte hoge temperaturen.

Het feest in het Philips Stadion in Eindhoven, met namen als Tino Martin, Bizzey en Trijntje Oosterhuis op het programma, begint vrijdag om 18.00 uur en is ook op zaterdagavond. Donderdagavond vindt opnieuw overleg plaats met de betrokken instanties. De organisatie zal bij eventuele nieuwe informatie beoordelen "of aanvullende maatregelen nodig zijn". Het is de eerste editie van het evenement, georganiseerd door Joël Borelli.

"De veiligheid van onze bezoekers, medewerkers en artiesten staat vanzelfsprekend altijd voorop." De organisatie heeft al extra maatregelen getroffen door de voorspelde hitte, zoals de inzet van nevelkanonnen op het terrein. Op de website verzekert de organisatie dat het stadion rond de begintijd van het evenement grotendeels in de schaduw ligt. Ook kunnen bezoekers een flesje van maximaal 0,5 liter meenemen en dit gratis bijvullen op watertappunten.