Kansas City loopt massaal uit voor fanwalk van Oranjefans

KANSAS CITY (ANP) - De bevolking van Kansas City is donderdag massaal uitgelopen voor de fanwalk van de Oranjefans. Duizenden mensen gingen tegen het einde van de ochtend in oranje kleding de straat op om zich aan te sluiten bij de fans van het Nederlands elftal, die na een feestje in het Power & Light District achter de Oranjebus aanliepen door het centrum van de stad.

De lokale autoriteiten rekenden vooraf op 25.000 aanwezigen. Het aantal kwam iets lager uit, op 22.000. Dat meldt een woordvoerder van de KNVB na bevestiging te hebben gekregen bij de politie en lokale autoriteiten.

Amerikanen die in de speelsteden wonen waar het Nederlands elftal speelt, zijn dit toernooi in de ban van Oranje. Ook in Dallas en Houston trok het feest en de optocht met Nederlandse supporters veel bekijks. De fanwalk is erg populair bij de lokale bevolking. Ook dansen en springen ze graag mee van links naar rechts, op het ritme van het bekende liedje van Snollebollekes.

De optocht in Kansas City ging door een van de hoofdstraten van de stad. De politie had de zijwegen met grote bulldozers afgezet. In de lucht hingen twee helikopters om het feest en de optocht te monitoren.