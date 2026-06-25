Oranje-international Pelova maakt overstap naar Tottenham Hotspur

LONDEN (ANP) - Oranje-international Victoria Pelova vervolgt haar carrière bij Tottenham Hotspur, zo meldt de Londense club. De 27-jarige middenvelder speelde de afgelopen drie seizoenen bij stadsgenoot Arsenal, maar vorige maand werd bekend dat ze die club transfervrij zou verlaten.

"Het voelt goed om hier te zijn; ik ben door iedereen hartelijk ontvangen. Het voelde meteen goed om naar Spurs te gaan", vertelt Pelova op de clubwebsite over haar overstap.

De 71-voudig international van Oranje begon haar loopbaan in de Eredivisie Vrouwen bij ADO Den Haag en speelde daarna voor Ajax. Afgelopen seizoen kwam Pelova in alle competities dertig keer in actie voor Arsenal, waarvan zeven keer in de Champions League.