Bill Nighy krijgt een rol in de John Wick-spinoff Caine. Dat meldt The Hollywood Reporter. Het is nog niet bekend welke rol de Britse acteur, bekend van films als Love Actually en About Time, gaat spelen.

Caine gaat over de gelijknamige blinde huurmoordenaar die te zien was in het vierde deel van de reguliere filmreeks. De rol wordt opnieuw gespeeld door Donnie Yen, die de film bovendien gaat regisseren.

Eerder werd al duidelijk dat Mason Thames en Dacre Montgomery zijn gecast. Rina Sawayama keert terug in haar rol als Akira.