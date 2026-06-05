CORK (ANP) - De nederlaag in de WK-kwalificatie tegen Ierland (3-2) komt hard aan bij de voetbalsters van Oranje. "We stonden er ontzettend goed voor. We gingen voor de eerste plek, nu gaan we eerder richting de derde plek. En dit komt ook extra hard aan na het resultaat van de vorige periode", zei bondscoach Arjan Veurink bij de NOS.

Oranje pakte in april 4 punten tegen topland Frankrijk en kreeg daardoor directe plaatsing voor het WK van volgend jaar in Brazilië in eigen hand. Door de nederlaag in Ierland is Oranje dinsdag afhankelijk van het resultaat bij Frankrijk - Ierland voor een direct WK-ticket. Anders volgt nog een kans in de play-offs.

Oranje moet zelf dinsdag in het laatste groepsduel winnen van Polen in Almelo. Veurink moet het dan stellen zonder middenveldster Jackie Groenen, die geschorst is na haar gele kaart. "Dat is zuur. Marisa Olislagers viel ook geblesseerd uit, dus we moeten even kijken wie wel beschikbaar zijn."