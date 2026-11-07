ZWOLLE (ANP) - Alex Pastoor is de nieuwe hoofdtrainer van PEC Zwolle. De 60-jarige oefenmeester tekent volgens zijn nieuwe club een contract dat aan het einde van dit seizoen afloopt.

Pastoor is de opvolger van Henry van der Vegt, die vorige maand werd ontslagen. PEC Zwolle stond de afgelopen vijf duels onder leiding van interim-trainer Dennis van der Ree, die als assistent onder Pastoor blijft werken.

Pastoor promoveerde als trainer met Excelsior, Sparta Rotterdam en Almere City FC naar de Eredivisie. De voormalige coach van AZ bereikte met NEC de play-offs om Europees voetbal. Pastoor was vorig jaar actief als assistent-bondscoach van Indonesië.

'Interessante uitdaging'

"In de afgelopen periode zijn er diverse mogelijkheden geweest om weer als trainer coach aan het werk te gaan", vertelde Pastoor op de website van PEC Zwolle. "Die voelden nog niet als de juiste keuze op die momenten. Het seizoen bij PEC Zwolle afmaken zie ik als een mooie en interessante uitdaging. De spelersgroep heeft potentie zoals de laatste weken goed te zien is. Dat maakt 't dat ik veel zin heb om met elkaar te werken aan maximale prestaties en maximale resultaten."

"We hebben naar meerdere opties gekeken, voor zowel de korte als lange termijn", stelt technisch directeur Gerry Hamstra. "Over Alex waren we direct enthousiast en hebben we, ook door zijn eigen wens, gekozen voor een contract tot de zomer van 2027. Alex is een zeer ervaren trainer. Niet alleen als coach in Nederland, maar ook heeft hij bij diverse clubs in het buitenland gewerkt. Hij beschikt over een natuurlijke autoriteit en weet duidelijk de norm te stellen, zodat spelers weten wat er van hen wordt verwacht."

Pastoor leidt maandag de training van PEC Zwolle, de huidige nummer 13 van de Eredivisie. Maikel van der Werff en Diederik Boer blijven als assistent-coach en keeperstrainer bij de club werken.