Billy Joel heeft een operatie aan zijn hersenen ondergaan nadat bij hem de neurologische aandoening normale druk hydrocefalie (NPH) was vastgesteld. Dat zei de Amerikaanse zanger in een recent interview bij SiriusXM.

Door de aandoening had Joel onder meer last van een mindere balans. De zanger vertelde dat hem na een bezoek aan de neuroloog werd aangeraden om een shunt in zijn schedel te laten plaatsen. Aanvankelijk wilde hij daar niet aan. "Maar toen las ik erover en besefte ik dat het kan helpen je balans en geheugen te verbeteren", stelde de zanger. "Het is moeilijk te onderscheiden wat door leeftijd en wat door een aandoening komt. Dus ik ging akkoord met de operatie. Ze plaatsten een shunt in mijn hersenen en het hielp. Mijn geheugen werd beter, mijn balans werd een beetje beter en ik functioneerde beter."

De 77-jarige Joel deed vorig jaar een stapje terug nadat de aandoening bij hem was vastgesteld en annuleerde zijn geplande optredens. Volgens Joel zeiden zijn dokters dat het spelen van muziek op hoog volume telkens als hij optrad "een soort hersenschudding veroorzaakte". "Het richtte schade aan en ik zou meer breincellen kunnen verliezen hoe meer optredens ik gaf. Ik besefte dat ik dat op dit moment dus niet moest doen."

Of de zanger in de toekomst nog gaat optreden, is de vraag. Maar hij zei ook dat het goed met hem gaat. "Ik wil dat mensen weten dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over mij. Ik ben er nog steeds."