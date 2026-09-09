LIVERPOOL (ANP) - Liverpool heeft de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League afgesloten met een zege op Atlético Madrid. Op Anfield wonnen de Engelsen van trainer Andoni Iraola met 2-1.

Atlético kwam in de eerste helft op voorsprong. Marcos Llorente schoot op aangeven van Julián Álvarez hoog in de linkerhoek binnen. Liverpool, dat begon met Virgil van Dijk, maakte nog voor de rust gelijk. Dominik Szoboszlai scoorde op aangeven van Ronald Araújo.

In de tweede helft zette Alexis Mac Allister de thuisploeg op 2-1. Jeremie Frimpong en Ryan Gravenberch vielen nog in bij Liverpool. Cody Gakpo ontbrak door een blessure.