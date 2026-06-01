De beroemde haarstylist Chris Appleton heeft op Instagram foto's gedeeld van hem met Britney Spears. Daarbij sprak hij zijn bewondering uit voor de zangeres. Op de foto is Spears te zien met een nieuw kapsel.

Appleton, die onder meer werkt met Kim Kardashian en Jennifer Lopez, schreef dat Spears tijdens zijn jeugd in Engeland de soundtrack vormde van veel belangrijke momenten in zijn leven.

"Nooit had ik gedacht dat ik ooit haar haar zou stylen", aldus Appleton. Hij noemt Spears daarnaast "een icoon" en omschrijft haar als "een van de meest vriendelijke en zachtaardige mensen" die hij heeft ontmoet.

Op de foto's poseert Spears met lang blond stijl haar. De beelden verschijnen enkele weken nadat de zangeres in het nieuws kwam vanwege een verblijf in een afkickkliniek na een arrestatie voor rijden onder invloed eerder dit jaar.