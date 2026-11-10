Mitchel van den Brink en Bart van Heun schrijven geschiedenis met dubbele wereldbekertitel in Dubai

DUBAI – Mitchel van den Brink en navigator Bart van Heun hebben in Dubai voor een sensationele ontknoping van de FIA World Baja Cup gezorgd. Het Nederlandse duo uit Harskamp wist in de laatste wedstrijd van het seizoen niet alleen de titel in de Challenger-klasse veilig te stellen, maar greep ook de eindzege in het algemeen klassement. Een bijzondere prestatie met de Challenger van South Racing, waarmee Van den Brink zelfs de veel krachtigere Ultimate-auto's die meestreden om de Baja World Cup achter zich wist te houden.

De spanning was voorafgaand aan de Dubai International Baja om te snijden. Van den Brink begon aan de laatste wedstrijd van het seizoen met kansen op twee titels. In de Challenger-klasse had de jonge Nederlander de beste papieren, maar ook in het algemeen klassement van de World Baja Cup was nog alles mogelijk. Daarvoor moest echter wel alles op zijn plaats vallen.

Sterke proloog en een verrassende wending

De wedstrijd begon met een korte proloog waarin Van den Brink en Van Heun direct hun snelheid lieten zien. Het duo noteerde de derde tijd in de Challenger-klasse en de vijfde tijd algemeen.

De grootste concurrent voor de algemene wereldbekertitel, Francisco Barreto, was aanvankelijk de snelste met zijn Toyota T1+. De Portugees werd echter gediskwalificeerd van de proloog vanwege het maken van pacenotes, wat volgens het reglement niet was toegestaan.

Na de startselectie mocht Van den Brink als vierde aan de eerste lange klassementsproef beginnen. Voor hem vertrok onder anderen zesvoudig Dakar-winnaar Nasser Al-Attiyah, die wel aan de wedstrijd deelnam, maar niet meestreed om de World Baja Cup.

Eerste grote slag op zaterdag

Op de eerste lange klassementsproef liet Van den Brink er geen gras over groeien. Al na veertig kilometer had hij drie minuten goedgemaakt op de voor hem gestarte lokale favoriet Alketbi.

Bij de tankstop halverwege de proef werd duidelijk dat de Nederlander uitstekend onderweg was. Ook ten opzichte van Saood Variawa, uitkomend voor Toyota Gazoo Racing, lag Van den Brink op koers voor een bijzonder resultaat.

Het tempo bleef hoog en uiteindelijk kwam de Challenger van South Racing als tweede algemeen over de finish, op vijf minuten van Nasser Al-Attiyah. Binnen het klassement van de World Baja Cup betekende dat de algemene dagzege én de overwinning in de Challenger-klasse. De Ultimate-auto's die voor de wereldbekerpunten streden, moesten de Nederlander voor zich dulden.

Daarmee was de eerste grote doelstelling bereikt. Onder voorbehoud van de definitieve uitslag hadden Van den Brink en Van Heun de wereldbekertitel in de Challenger-klasse veiliggesteld.

Maar de honger was nog niet gestild. Door de sterke prestatie was ook de achterstand op Francisco Barreto in het algemeen klassement flink geslonken. De opdracht voor zondag was duidelijk: opnieuw maximaal scoren en hopen dat Barreto buiten de top drie zou eindigen.

Twee seconden achter Nasser Al-Attiyah

De laatste wedstrijddag werd er een om niet snel te vergeten. Van den Brink en Van Heun begonnen met een ongekend hoog tempo aan de beslissende klassementsproef.

Bij de tankstop halverwege de proef bleek de Nederlandse combinatie zelfs een minuut sneller onderweg dan Nasser Al-Attiyah. Een opmerkelijke prestatie, aangezien de Qatarees met een aanzienlijk krachtigere Ultimate-auto reed.

Met de wetenschap dat de snelheid uitzonderlijk hoog lag en de wereldbekertitel op het spel stond, besloot Van den Brink in het tweede gedeelte iets minder risico te nemen. Het tempo bleef desondanks indrukwekkend.

Na een zinderende strijd bedroeg het verschil aan de finish slechts twee seconden in het voordeel van Al-Attiyah. De rest van het deelnemersveld volgde op ruime afstand.

Met zijn Challenger van South Racing had Van den Brink zich daarmee opnieuw tussen de absolute wereldtop van de rally-raid gereden.

Dubbele wereldbekertitel als bekroning

Na de finish volgde het verlossende nieuws. Ook in het algemeen klassement van de FIA World Baja Cup waren Van den Brink en Van Heun kampioen geworden.

Wat voorafgaand aan het weekend nog een bijzonder lastig scenario leek, was werkelijkheid geworden. De Nederlander had in Dubai maximaal gepresteerd op het moment dat het er echt om ging. Bovendien had hij bewezen dat hij met een Challenger niet alleen de strijd binnen zijn eigen klasse kon winnen, maar ook de Ultimate-auto's in het wereldbekerklassement kon verslaan.

De dubbele titel vormt de bekroning op een sterk internationaal seizoen, waarin Van den Brink en Van Heun met hun Challenger op uiteenlopende terreinen hun snelheid en betrouwbaarheid bewezen.

Voor Van den Brink is het bovendien een nieuwe mijlpaal in zijn nog jonge carrière. Na zijn successen in de truckcategorie, waaronder de tweede plaats in de Dakar Rally van 2025, laat hij nu ook in de Challenger-categorie zien tot de absolute top te behoren.

De overwinning krijgt binnenkort nog een officieel vervolg. Tijdens de FIA Prize Giving Awards in Shanghai mogen Van den Brink en Van Heun hun wereldbekertitels in ontvangst nemen.

Een seizoen dat begon met de ambitie om voor de titel te strijden, eindigt met twee wereldbekers. Een historische prestatie voor het Nederlandse duo.

Tekst: Eurol Rally Sport • Foto: Eurol Rally Sport