Bijna 600.000 kijkers voor Prinsjesdag

De liveregistratie van Prinsjesdag is dinsdagmiddag op NPO 1 door 594.000 mensen gevolgd. De uitzending met daarin de koninklijke rijtoer door Den Haag en het daaropvolgende voorlezen van de troonrede door koning Willem-Alexander hoort daarmee net niet bij de tien best bekeken programma's van de dag. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van Nationaal Media Onderzoek (NMO) en de NOS.

De aandacht is volgens kijkcijferanalist Tina Nijkamp lager dan vorig jaar. Toen keken er volgens haar nog 810.000 mensen.

Een speciale NOS-uitzending op primetime over Prinsjesdag werd dinsdag door nog eens 654.000 kijkers gezien.