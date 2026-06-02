Omroep BNNVARA schrapt per 2027 in totaal 79 arbeidsplaatsen. Dit als gevolg van de bezuinigingen op de publieke omroep, meldt de omroep dinsdag. BNNVARA lichtte dinsdag het personeel in over een reorganisatie waarbij 46 arbeidsplaatsen vervallen en 14 nieuwe functies ontstaan. De hervorming raakt het management en ondersteunende afdelingen. Eerder maakte de omroep al bekend dat door het stoppen van enkele programma's 47 arbeidsplaatsen verdwijnen.

"Met deze tweede reorganisatie neemt BNNVARA haar verantwoordelijkheid om juist ook aan de organisatiekant fors te bezuinigen, om daarmee de programmering zoveel mogelijk te ontzien", aldus Lonneke van der Zee, algemeen directeur BNNVARA. De omroep zegt met de aangekondigde maatregelen een bijdrage van ongeveer 18 miljoen euro te leveren aan de structurele bezuiniging van circa 112 miljoen euro op de publieke omroep vanaf 2027.

Volgens de omroep bedraagt de structurele verlaging van de organisatiekostenvergoeding, de vergoeding voor gemaakte kosten die niet aan programma's gerelateerd zijn, door de reorganisatie zo'n 3,5 miljoen euro. BNNVARA stelt naast het vervallen van arbeidsplaatsen aanvullende maatregelen te treffen om kosten te besparen en de organisatie toekomstbestendig in te richten.

Programma's waarvan BNNVARA eerder al bekendmaakte dat ze stoppen, zijn onder meer Kassa, 3 op Reis, First Dates en Proefkonijnen. Ook het Nieuwjaarsconcert, Wortelboer en Van Rossem en Van Roosmalen & Groenteman verdwijnen. Volgens het jaarverslag van 2025 bestond het personeelsbestand dat jaar uit 497 medewerkers, waarvan 471,81 fte.